Israelissa rokotettu kaksi miljoonaa ihmistä – hän ylitti merkkiluvun

Maassa koronarokotetaan nyt kaikkia yli 50-vuotiaita.

Israelin terveysministeri Yuli Edelstein twiittaa maassaan annetusta koronarokotteesta, jonka järjestysnumero oli 2 000 000.

Hänen ja pääministerin kanssa kuvassa Ramlessa on tasaluvulla rokotteen saanut lastentarhanopettaja Marguerite Alsuso. Israel on rokottanut yli 40 000 opettajaa.

– Me jatkamme maailman johdossa, tässä ihmeellisessä operaatiossa, kiitos rokotteiden tulon ja terveysorganisaatioiden toiminnan. Kaksi miljoonaa, todella uskomaton luku, ja jo kymmenet tuhannet ovat saaneet toisen rokotuksensa perässä eli heillä on lähes täysi suoja virukselta, Yuli Edelstein twiittaa.

– Kaikki yli 50-vuotiaat – menkää rokotettaviksi, hän kehottaa.

Pääministeri Benjamin Netanjahun twiitin mukaan ”olemme matkalla seuraavaan miljoonaan koko voimallamme. Jatkamme Paluu elämään -kampanjaa, käymällä läpi kaikki Israelin kansalaiset ja avaamalla taloutemme – ensimmäisenä maailmassa”.

– Joka tunti tai joka toinen tunti saan puhelinsoiton maailman johtajilta, joista jotkut tunnette, jotka pyytävät apuamme. Israelista on tullut maailman ykkönen rokotteissa, mutta meillä on myös hyviä ystäviä ja kerron heille että autamme niin paljon kuin pystymme. Mutta meidän on ensin huolehdittava kansalaisistamme poikkeuksetta tasa-arvoisella tavalla. Autamme muita niin paljon kuin voimme, kuten teimme alussa – puheissa ja yhteistyössä kaikkien kanssa joiden kanssa voimme, mukaan lukien naapurimme, Benjamin Netanjahu totesi tiedotteessaan.

Israel on nyt rokottanut lähes 25 prosenttia väestöstään. Tahti on ylivoimainen muihin maailman maihin verrattuna. Rokotteita on maassa kaikkiaan annettu 2,12 miljoonaa.

עם המחוסנת ה-2 מיליון, מרגריט אלסוסו, סייעת בגן ילדים.

אנחנו ממשיכים להוביל בעולם, במבצע המדהים הזה, הודות להבאת החיסונים ולפעילות של קופות החולים. 2 מיליון, מספר אמיתי לגמרי, וכבר עשרות אלפים נמצאים אחרי החיסון השני, קרי בהגנה כמעט מלאה מהנגיף. כל מי שמעל גיל 50 – לכו להתחסן. pic.twitter.com/3ea4kxvl4F — Yuli Edelstein 🇮🇱 יולי אדלשטיין (@YuliEdelstein) January 14, 2021