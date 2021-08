Israelissa ei varmuutta kouluvuoden alkamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vakavien koronatapausten kasvu saattaa pitää koulut suljettuina.

Israel saattaa pitää koulut kiinni lukuvuoden alkaessa syyskuun alussa, kertoo Times of Israel. Opetusministeriön johtaja Nachman Ashin mukaan täyttä varmuutta ei asiasta vielä ole.

– Suunnittelemme kouluvuoden alkamista syyskuun 1. päivänä, mutta on mahdoton sanoa varmaksi, hän sanoo.

Ashin mukaan sulkutilarajoituksiin ei haluta joutua, vaikka talous ei kuukauden uskonnollisista juhlapyhistä johtuen kärsisikään niin paljon kuin tavallisesti. Hänen mukaansa sulkutila on tehokas keino, mutta sillä on hyvin vaikea hintalappu. Kriittisessä tilassa olevien potilaiden määrä tulee hänen mukaansa ratkaisemaan tilanteen.

– Yritämme välttää kaikin keinoin olla päätymättä siihen, mutta tietyssä tilanteessa jossa terveysjärjestelmä on kovan kuormituksen alaisena ja lähellä romahtamista, vaihtoehtoja ei ole.

Terveysministeri Nitzan Horowitzin mukaan arvio pitää paikkansa.

– Yritämme välttää koulutusjärjestelmämme lamauttamista niin pitkään kuin mahdollista.

Israelissa rekisteröitiin lauantaina 2886 uutta koronatartuntaa. Maan 9,3 miljoonasta asukkaasta yli 5,8 miljoonaa on saanut ensimmäisen rokotteen, lähes 5,4 miljoonaa toisen rokotteen ja yli 420 000 on rokotettu kolmeen kertaan. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 348 henkilöä.