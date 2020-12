Israelissa annettu jo puoli miljoonaa rokotusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maanantaina koronarokotteen sai maassa 115000 ihmistä.

Koronarokotusten edistymisessä maailman ylivoimaisen kärkisijan ottaneessa Israelissa on rokotettu ihmisiä yhdeksän päivän ajan. Tiistaiaamuna rokotettuja oli kertynyt yhteensä noin 495 000.

Israelissa on noin 8,9 miljoonaa asukasta. Jerusalem Postin mukaan joka neljäs 70-79-vuotias on nyt saanut rokotteen. Yli 60-vuotiaista on rokotettu 20 prosenttia, yli 80-vuotiaista 18 prosenttia ja yli 90-vuotiaista 11 prosenttia.

Terveysministeri Yuli Edelsteinin mukaan he pyrkivät yhä lisäämään maahan saatavien rokotteiden määrää. Tällä hetkellä rokotteita riittää 1,6 miljoonalle ihmiselle.

’

Pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan tavoitteena on päästä 150 000 rokotuksen päivävauhtiin viikonloppuna.

LUE MYÖS:

Israelin valtava hanke – koronasta yritetään nopeasti eroon (VU 27.12.2020)