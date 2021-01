Israelissa annettiin torstaina 224000 koronarokotusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maassa rokotuksen on nyt saanut 2,5 miljoonaa ihmistä.

Kahdesta ja puolesta miljoonasta rokotteen saaneesta 850 000 on saanut myös rokotteen toisen annoksen.

Piikkejä on siis annettu kaikkiaan 3,35 miljoonaa. Maassa on noin yhdeksän miljoonaa asukasta.

Maailmanennätyslukemista kertoo Israelin terveysministeri Yuli Edelstein twiitissään.

– Operaatio ”Takaisin elämään” tuo valoa kulkutaudin loppuun, voitamme koronan yhdessä, Yuli Edelstein kirjoittaa.

Ennätyksellisen rokotuskampanjan kanssa samaan aikaan Israel on ollut täyssulussa ja viruksen muunnos on koetellut maata rankasti. Vasta nyt koronan R-luku maassa on ensi kertaa kolmeen kuukauteen vajonnut alle yhden, eli tapaukset eivät enää lisäänny.

שברנו עוד שיא במספר המתחסנים ליום: 224,000 חיסונים ניתנו אתמול! בסך הכל עד היום חוסנו כ 2.5 מיליון אזרחים, מתוכם 850,000 קיבלו גם מנה שניה. מבצע "חוזרים לחיים" נותן את האור בקצה המגפה, מנצחים את הקורונה ביחד! שבת שלום. pic.twitter.com/rfcqO8dRDN — Yuli Edelstein 🇮🇱 יולי אדלשטיין (@YuliEdelstein) January 22, 2021