Israelin video: Näin Hamasin ”metro” tuhottiin

Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti on kiihtynyt nopeaan tahtiin viime päivien aikana. Israelin asevoimat vastasi viime yönä Gazasta ammuttuun raketti- ja kranaattituleen 160 lentokoneen tekemillä ilmaiskuilla.

Noin 40 minuuttia kestäneen pommituksen aikana ammuttiin 450 ohjusta 150 eri kohteeseen Beit Lahiyan kaupungin tuntumaan ja muualle Gazan pohjoisosiin.

Israelin asevoimien (IDF) mukaan operaatiossa oli lisäksi mukana rajan tuntumaan lähetettyjä maavoimien panssarivaunuja, tykistöä ja jalkaväen osastoja.

Iskujen kerrotaan aiheuttaneen vakavia vaurioita islamistisen Hamas-järjestön ”metrolle” eli maanalaiselle tunneliverkostolle.

Hyökkäykset ovat jatkuneet myös viime yön jälkeen. IDF ilmoitti iskeneensä iltapäivällä useisiin Hamasin tarkkailuasemiin ja rakettien laukaisupisteisiin Gazassa.

Raketteja aktiivisesti torjunut Iron Dome -ohjuspuolustusjärjestelmä tuhosi samalla Hamasin lennokin, joka oli lentänyt Israelin ilmatilaan Gazan puolelta. Lennokkeja on käytetty aiemmin tarkkailuun, mutta osa niistä on lastattu räjähteillä.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.

The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.

We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c

— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021