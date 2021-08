Israelin tv sai haastattelun Talebanilta – nyt Taleban kiistää sen raivoisasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiedottajan esiintymistä KAN-kanavalla oli pidetty osoituksena ääri-islamistien uudesta mediastrategista.

Ääri-islamistinen Taleban-liike kiistää antaneensa tietoisesti haastattelun israelilaiselle televisiokanavalle.

Tiedottaja Suhail Shaheen kertoo antaneensa lukuisille medioille haastatteluita Afganistanin hallituksen romahduksen jälkeen.

– Osa toimittajista voi naamioitua muiden edustajiksi, mutta en ole antanut haastattelua kenellekään, joka olisi sanonut olleensa Israelin mediasta, Shaheen sanoi Jerusalem Post -lehden mukaan.

Israelin KAN-kanavalle annettua ja 18. elokuuta näytettyä haastattelua oli pidetty osoituksena Taleban-liikkeen uudesta julkisuusstrategista. Islamistit ovat antaneet maltillisina pidettyjä lupauksia uuden hallintonsa linjansa ja väittäneet pidättäytyvänsä kostotoimista.

Monet pitivät Talebanin yhteydenpitoa Israelin median kanssa yllättävänä tai jopa järkyttävänä. Suhail Shaheen vakuutti haastattelussa, ettei Afganistanin maaperällä sallittaisi hyökkäysten valmistelua muita maita kohtaan.

Iranin puolivaltiollinen Fars-media ehti jo painottaa, ettei Talebanin tiedottaja ole puhunut ”sionistisen hallinnon kanavan” kanssa. Taleban on toistaiseksi pidättäytynyt sionisti-sanan käytöstä, mitä on jo itsessään pidetty mahdollisena liennytysyrityksenä Israelin suuntaan. Liike on myös kiistänyt kaikki yhteytensä sitä onnitelleeseen Hamasiin.

