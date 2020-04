Israelin puolustusministeri: Ajamme Iranin ulos Syyriasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Naftali Bennettin mukaan Israel jatkaa hyökkäyksiä Syyriassa toimivia iranilaisjoukkoja vastaan.

Israelin asevoimat pyrkii ajamaan iranilaisjoukot pois Syyriasta, kertoo Israelin puolustusministeri Naftali Bennett.

– Olemme aikaisemmin estäneet Irania vahvistamasta sotilaallista läsnäoloaan Syyriassa ja nyt pyrimme ajamaan Iranin ulos maasta. Me emme lopeta, Bennett toteaa tiedotteessa.

– Me emme salli enempien strategisten uhkien kasvavan rajojemme toisella puolella ryhtymättä toimiin. Me viemme taistelun vihollisen luo.

Moni on tulkinnut Bennettin tiistaisen lausunnon olleen vahvistus sille, että Israel oli Syyriaan maanantaina tehdyn ilmaiskun takana. Hän ei kuitenkaan nimenomaisesti vahvistanut Israelin roolia iskussa, kertoo The Times of Israel.

Ilmaisku tehtiin Damaskoksen lähellä olevaa lentokenttää vastaan. Neljän Iranin tukeman taistelijan ja kolmen siviilin kerrotaan kuolleen. Iranin tukemia asejoukkoja vastaan on tehty Syyriassa useita ilmaiskuja viime viikkojen aikana.

Iran tukee Syyrian sisällissodassa Syyrian hallitusta. Syyriassa on paljon Iranin asevoimien ja vallankumouskaartin sotilaita sekä niiden tukemia miliisijoukkoja ja ääriryhmiä. Israelin ase- ja ilmavoimat ovat tehneet Syyriassa viime vuosina satoja iskuja näitä vastaan. Israelin tavoite on estää Irania kasvattamasta vaikutusvaltaansa Syyriassa.

Bennett kehotti sunnuntaina radiossa ihmisiä seuraamaan uutisia Israelin asevoimien operaatioista Syyriassa toimivia iranilaisjoukkoja vastaan.

Israelin hallitus pitää Iranin läsnäoloa Syyriassa uhkana. Iranin kerrotaan pyrkivän vakiinnuttamaan sotilaallinen läsnäolonsa Israelin pohjoisrajoilla.

Israel on myös uhannut ryhtyä sotilaallisiin toimiin estääkseen Irania toimittamasta Libanonissa toimivalle Hizbollah-äärijärjestölle kehittyneitä aseita, kuten ohjuksia.