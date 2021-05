Israelin pääministeri: Annamme terroristeille täyslaidallisen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Israel on ilmoittanut siirtäneensä lisää panssarikalustoa ja jalkaväkeä Gazan rajalle.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu varoittaa palestiinalaismilitantteja väkivaltaisuuksien jatkamisesta, kertoo uutissivusto haaretz.com.

– Sanoin eilen, että näillä pimeyden ihmisillä, näillä Hamasin ja Islamilaisen jihadin terroristeilla on verta käsissään, Netanjahu sanoi vieraillessaan sairaalassa Holonin kaupungissa.

Hän muistutti Israelin puolustusvoimien (IDF) ja turvallisuuspalvelun tappaneen tänään Hamasin korkea-arvoisia komentajia iskussa äärijärjestön päämajaan Gazassa.

– Tämä on vasta alkua. Me teemme heitä vastaan iskuja, joita he eivät voi edes kuvitella.

Israelin ja palestiinalaisten militanttien väliset yhteenotot ovat kiihtyneet rajusti. Väkivaltaisuuksissa kerrotaan kuolleen jo 56 ihmistä.

IDF:n mukaan Gazasta on ammuttu maanantai-illasta lähtien yli tuhat rakettia Israelia kohti. Niistä 850 on tullut Israelin puolelle, loput ovat jääneet Gazaan. Israelin mukaan sen Iron Dome -torjuntajärjestelmä on tuhonnut suurimman osan raketeista.

IDF:n kerrotaan aloittaneen myös tykistötulen käytön Gazaan kohdistamissaan iskuissa.

Israel on ilmoittanut siirtäneensä panssarikalustoa ja jalkaväkeä jo entuudestaan Gazan rajalla olevien tankkien vahvistukseksi.