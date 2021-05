Israelin pääministeri: Iskut ovat vieneet Hamasia vuosia taaksepäin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Benjamin Netanjahun mukaan operaatiot jatkuvat, kunnes rauha saadaan palautettua.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan iskut Gazaa hallitsevaa äärijärjestö Hamasia vastaan ovat ”vieneet sen kehitystä vuosia taaksepäin”, kertoo BBC.

Netanjahu sanoi, että Israelin operaatiot ”jatkuvat niin kauan, kunnes rauha saadaan palautetta Israelin kansalaisille”.

Israelin puolustusvoimat (IDF) on tehnyt lisää ilmaiskuja Gazassa varhain keskiviikkoaamuna. Gazassa toimivat militanttiryhmät ovat ampuneet raketteja Israeliin yön ja aamun aikana.

Sotatoimet Israelissa ja Gazassa ovat jatkuneet jo yli viikon.

Gazan terveysministeriön mukaan ilmaiskuissa on kuollut ainakin 215 ihmistä. Israelin mukaan Gazassa kuolleista ainakin 150 on militantteja.

Israelissa on kuollut 12 ihmistä. IDF:n mukaan Gazasta on ammuttu ainakin 3 300 rakettia Israeliin. Osa raketeista on pudonnut Gazan puolelle aiheuttaen henkilövahinkoja.

Diplomaattinen umpikuja

YK:n turvallisuusneuvosto ei ole kyennyt saamaan aikaan yhteistä julkilausumaa tilanteesta.

Ranska on ehdottanut YK:n turvallisuusneuvostolle Israelin ja Gazan sotatoimiin liittyvää päätöslauselmaa, joka peräänkuuluttaa tulitaukoa.

Presidentti Emmanuel Macronin kerrotaan päässeen yhteisymmärrykseen Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin ja Jordanian kuningas Abdullahin kanssa.

Yhdysvallat on toistaiseksi estänyt turvallisuusneuvoston yhteiset julkilausumat veto-oikeudellaan.

Yhdysvallat on tästä huolimatta vaatinut EU:n ja muiden valtioiden kanssa väkivaltaisuuksien ja konfliktin lopettamista. Egypti on toiminut sovittelijana osapuolien kesken.

Israel on ilmoittanut jatkavansa operaatioitaan toistaiseksi tuhotakseen Hamasin ja Islamilaisen jihadin sotilaalliset kyvyt.

Israel avasi tiistaina hetkeksi Gazaan johtavan rajanylityspaikan, jotta avustuskuljetukset pääsevät alueelle. Rajanylityspaikka kuitenkin suljettiin pian tämän jälkeen, koska se joutui militanttien heitin- ja rakettitulen kohteeksi.

Tilanteen kärjistymisen taustalla on muun muassa Israelin päätös häätää palestiinalaisperheitä kodeistaan Itä-Jerusalemissa.