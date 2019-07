Miksi Israel teki ohjuskokeen Alaskassa – video

Israelin puolustusministeriö teki 28. heinäkuuta Yhdysvaltain ohjuspuolustusviraston kanssa ohjuskoesarjan Alaskassa. Kokeessa avustivat Israelin ilmavoimat ja Israelin avaruus- ja ilmailuteollisuuden valtionyhtiö IAI, joka valmistaa Arrow 3-ohjukset.

Kokeissa käytettiin amerikkalaista AN\TPY2-tutkaa, jota myös Israel käyttää. Näin samalla varmistettiin Israelin ohjuspuolustusjärjestelmän ja Yhdysvaltojen tutkajärjestelmän keskinäinen yhteensopivuus.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Arrow 3 -ohjusjärjestelmä tuhosi ensimmäistä kertaa oikean ohjuksen ilmakehän ulkopuolella. Ohjuksen tehtävä oli esittää ballistista ohjusta, joiden torjunta on yleensä vaikeaa.

Ohjusjärjestelmällä varaudutaan erityisesti torjumaan Iranista mahdollisesti Israeliin laukaistavat ballistiset ohjukset. Viikolla Iran testasi keskimatkan ballistista Shahab -3-ohjusta .

Kokeessa sovellettiin kokemuksia Israelin omasta raketti- ja ohjustorjuntajärjestelmästä nimeltä Rautakupoli, joka on torjunut palestiinalaisten terroristijärjestö Hamasin raketteja. Arrow 3 muodostaa korkeimman tason Israelin monitasoisessa ohjuspuolustusjärjestelmässä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu oli erittäin tyytyväinen ohjuskokeen onnistumisesta.

– Ne [kokeet] olivat onnistuneempia kuin kukaan olisi osannut kuvitellakaan. Arrow 3 järjestelmä – täydellisellä menestyksellä – tuhosi ballistisen ohjuksen ilmakehän ulkopuolella ennennäkemättömissä korkeuksissa ja nopeuksissa. Nyt Israelilla on kyky toimia Iranista tai muualta sitä vastaan laukaistavia ballistisia ohjuksia vastaan, iloitsi Netanjahu.

Yhdysvaltain ohjuspuolustusviraston johtajan, vara-amiraali Jon A. Hillin mukaan testi oli ”jälleen yksi virstanpylväs Arrow-asejärjestelmän kehittelyssä”.

– Tämä on poikkeuksellinen operatiivinen ja tekninen saavutus Israelin valtiolta, sanoi Hill ja vakuutti perään, että hänen virastonsa on sitoutunut auttamaan Israelia ”kehittämään maan kansallista ohjuspuolustusjärjestelmää sen itsensä ja alueelle sijoitettujen amerikkalaisjoukkojen suojaksi alueen nousevilta uhilta”.

Video of the successful #Israel|i Arrow 3 test in #Alaska, #US. pic.twitter.com/NL94NqxPeK (@AuroraIntel)

— Atlantide (@Atlantide4world) July 28, 2019