Israelin kerrotaan aloittaneen iskut Irakiin

Diplomaattilähteiden mukaan Israelin ilmavoimat iski Irakissa sijaitseviin iranilaiskohteisiin.

Israel on laajentanut Iranin-vastaisia iskujaan Irakiin, kertoo The Times of Israel viitaten Asharq Al-Awsat -uutissivustoon.

Nimettöminä esiintyvien länsimaisten diplomaattilähteiden mukaan Israelin ilmavoimat iski heinäkuussa kahdesti iranilaisiin ase- ja rakettivarastoihin Bagdadin pohjoispuolella, jossa sijaitsee Iranin tukeman shiia-järjestön tukikohta.

Israelin puolustusvoimat ei ole kommentoinut asiaa.

Israel ei ole tehnyt pitkään aikaan iskuja Irakissa. Viimeisin raportoitu isku Irakissa on vuodelta 1981.

Israel tekee säännöllisesti iskuja Syyriassa tuhotakseen Iranin rakettilähetyksiä libanonilaiselle Hizbollah-äärijärjestölle, joka on Israelin vihollinen.

Lähteiden mukaan israelilainen F-35-hävittäjä hyökkäsi tukikohtaan 19. heinäkuuta. Israelin kerrotaan hyökänneen tukikohtaan uudestaan viime sunnuntaina, jolloin kohteena oli Iranista saapunut rakettilähetys. Iranilaisten neuvonantajien sanotaan loukkaantuneen.

Israel on tehnyt satoja iskuja Syyriassa Iranin vallankumouskaartia ja sen tukemaa Hizbollahia vastaan sen jälkeen, kun Syyrian sisällissota alkoi vuonna 2011.

Israel pyrkii estämään rakettilähetysten toimittamisen Hizbollahille ja iranilaisjoukkojen linnoittautumisen maan rajojen lähelle.