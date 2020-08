Israelin hävittäjät iskivät Syyriaan

Israelin asevoimat (IDF) kertoo pommittaneensa sotilaskohteita Syyriassa vastatoimena Golanin kukkuloilla tapahtuneeseen välikohtaukseen.

Neljän hengen ryhmän havaittiin asettavan myöhään sunnuntaina räjähteitä lähelle Israelin miehittämää aluetta.

IDF:n tiedottaja, everstiluutnantti Jonathan Conricus syytti tapauksesta Syyrian hallintoa. Israel surmasi räjähderyhmään kuuluneet.

– Iskimme Syyrian asevoimien kohteisiin vastauksena turvallisuusaidan lähellä havaittuun hyökkäysyritykseen. Kohteina olivat valvontapisteet, tiedustelujärjestelmät, ilmatorjuntapatterit ja komentokeskukset. Syyria joutuu vastaamaan teoistaan, IDF toteaa tiedotteessa.

Syyrian valtionmedian mukaan pääkaupunki Damaskoksen ilmapuolustus tulitti maanantai-iltana useita viholliskohteita. Israelin hyökkäyksen kerrottiin aiheuttaneen ”kalustovaurioita” tukikohtien lähellä.

BBC:n mukaan Israelissa on varauduttu myös Libanonissa toimivan, Iranin tukeman Hizbollah-miliisin mahdollisiin kostoiskuihin. Israel surmasi kaksi viikkoa sitten järjestön taistelijan ilmaiskulla Syyriaan.

In response to an attempted IED attack near the security fence between Syria & Israel last night, we just struck SAF targets in Syria including:

🎯 observation posts

🎯 intel collection systems

🎯 anti-aircraft artillery

🎯 command & control systems

We hold Syria responsible.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020