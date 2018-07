Israel evakuoi valkoiset kypärät Etelä-Syyriassa

Jerusalem Post kertoo, että Israel on evakuoinnut Etelä-Syyrian kutistuvalta ja kukistuvalta kapinallisalueelta noin 800 siviiliä, jotka ovat kytköksissä ns. valkoisiin kypäriin eli Syyrian väestönsuojeluun. Kyseinen tavallisten syyrialaisten perustama väestönsuojelujärjestö tuli maailmanlaajuisesti tunnetuksi erityisesti Aleppon piirityksen aikana ja sille myönnettiin 2016 Nobelin rauhanpalkinto.

Evakuointi alkoi klo 21.30 illalla. Kaikessa hiljaisuudessa ja yön pimeydessä pikkubussit kuljettivat valkoiset kypärät ja heidän omaisensa Israelin puolelle ja sieltä Jordaniaan, joka ei aiempina viikkoina ollut suostunut ottamaan valkoisia kypäriä vastaan. Jordaniasta heidät saksalaisen Bild-lehden mukaan jatkosijoitetaan Saksaan, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin.

Noin 3400-jäseninen valkoiset kypärät tunnetaan ennen kaikkea työstään ihmisten pelastamiseksi pommitusraunioista tiheissä asutuskeskuksissa. Järjestön vapaaehtoiset ovat olleet koko sodan ajan kohteena, koska se on dokumentoinut Syyrian hallituksen ja sen liittolaisten tekemiä sotarikoksia. Syyria ja Venäjä ovat pyrkineet esittämään järjestön terroristisena.

Israelin puolustusvoimat (IDF) toimi Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten liittolaistensa pyynnöstä. IDF ilmoitti tiedottajansa tviiteissä tämän lisäksi vain, että se on evakuoinnut välittömässä hengenvaarassa olleita siviilejä, ja että evakuoiminen Israelin kautta on poikkeuksellinen humantaarinen ele. Muuten IDF ilmoitti Israelin noudattavan puuttumattomuuspolitiikkaa ja katsoo Syyrian hallituksen olevan vastuussa toimistaan Syyrian alueella.

The civilians were subsequently transferred to a neighboring country. Israel continues to maintain a non-intervention policy regarding the Syrian conflict and continues to hold the Syrian regime accountable for all activities in Syrian territory

