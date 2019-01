Israelin asevoimilta kuittaus Iranille somessa: Olette eksyneet

Israelin puolustusvoimat (IDF) vihjailee Twitter-tilillään Iranin asevoimien olevan eksyksissä viitaten Israelin ja Iranin väliseen Syyrian-konfliktiin.

– Iran, näytätte olevan eksyksissä, tviitissä todetaan havainnollistavan kuvan avulla.

IDF havainnollistaa tilannetta Google Maps -karttapalvelun avulla Lähi-idästä otetulla kuvakaappauksella.

IDF on piirtänyt kuvankäsittelyohjelmalla Syyriaa osoittavan nuolen todeten ”Iranin olevan täällä”. Neljä muuta nuolta osoittavat Iraniin, minne tekstin mukaan ”Iran kuuluu”.

Iran tukee Syyrian sodassa Syyrian hallitusta.

Israelin ilmavoimat iski maanantaiyönä Iranin vallankumouskaartin kohteisiin Syyrian alueella pääkaupunki Damaskoksen ympäristössä. Ilmavoimien mukaan ilmaiskujen kohteina olivat Iranin joukot ja Syyrian ilmapuolustus.

Israelin mukaan maanantaiyön iskut olivat vastaus maasta laukaistuun ohjukseen, jonka Iranin joukot ampuivat sunnuntaina kohti Golanin kukkuloita. Israelin ilmapuolustus tuhosi ohjuksen.

Syyriassa on paljon Iranin asevoimien ja vallankumouskaartin sotilaita. Israelin ase- ja ilmavoimat ovat tehneet Syyriassa viime vuosina satoja iskuja Iranin sotilaskohteisiin. Israelin tavoite on estää Irania kasvattamasta vaikutusvaltaansa Syyriassa.

Iran tukee myös libanonilaista Hizbollah-äärijärjestöä, joka on ottanut yhteen Israelin kanssa. Iranin avulla Hizbollah on saanut kerättyä suuren raketti- ja ohjusarsenaalin.

Iran, you seem to be lost. Here: pic.twitter.com/ByrDyUjWDr

— Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019