Israelille uusi sopimus Pfizerin kanssa: Kansa rokotettu jo maaliskuussa

Israel on solminut uuden sopimuksen koronarokotteita valmistavan Pfizerin kanssa. Sen myötä maan rokotetoimitukset nopeutuvat entisestään.

Pääministeri Benjamin Netanjahu kommentoi rokotusvauhdin kiristymisen merkitsevän, että kaikki yli 16-vuotiaat israelilaiset on rokotettu maaliskuun loppuun mennessä.

Israelin kerrotaan vastavuoroisesti sitoutuneen rokotustietojen luovuttamiseen lääkeyhtiön käyttöön.

Israel on komeillut jo valmiiksi rokotustilastojen kiistattomana kärkimaana. Maan tavoitteena on rokottaa koko väestö niin nopeasti kuin mahdollista ja päästä näin nopeasti eroon koronaviruksesta. Toistaiseksi Israelissa on rokotettu parhaimmillaan yli 150 000 annoksen päivävauhdilla.

