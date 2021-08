Israel varoittaa Libanonia: Raja hallintaan tai iskemme kovempaa

Israelin puolustusvoimat ampui keskiviikkona tykistöllä Libanonin puolelle eri kohteisiin sen jälkeen, kun Libanonista oli ammuttu kolme rakettia Israelia kohti, kertoo uutissivusto timesofisrael.com.

Kahden raketin kerrotaan pudonneen Israelin puolelle rajaa avoimelle alueelle. Kolmas raketti putosi Libanonin puolelle. Hyökkäys ei aiheuttanut uhreja.

Channel 12 -median mukaan Israelin puolustusvoimat (IDF) välitti YK:n rauhanturvaajien välityksellä Libanonille viestin, jonka mukaan IDF voi tarvittaessa tehostaa vastatoimiaan, jos rajaa ei saada rauhalliseksi.

Israelilaismedian mukaan Israel uskoo paikallisten palestiinalaisryhmien olleen rakettihyökkäysten takana. Tällä hetkellä äärijärjestö Hizbollahin ei uskota ampuneen raketteja. Hizbollah on myös poliittinen puolue Libanonissa.

Toukokuussa Israel ja äärijärjestö Hamas sopivat tulitauosta 11 päivää kestäneiden sotatoimien jälkeen Gazassa. Niiden aikana kuoli ainakin 260 palestiinalaista ja 13 israelilaista.

RAW FOOTAGE: 3 rockets were just fired from Lebanon toward northern Israel. 2 rockets landed in Israel, and 1 fell inside Lebanon.

In response, our artillery forces fired into Lebanon. pic.twitter.com/Sf3754RqRU

— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2021