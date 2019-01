Israel varoittaa Irania ja Hamasta: Pitäkää päänne alhaalla

Israelin pääministerin mukaan maa on valmis taistelemaan vihamielisiä ryhmiä ja joukkoja vastaan.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu varoitti Gazan kaistalla toimivia radikaali-islamistiryhmiä tiistaina sattuneiden rajakahakoiden jälkeen toteamalla Israelin olevan valmis kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, kertoo uutissivusto The Times Of Israel.

– Ehkä joku Gazassa luulee, että voi nostaa päätään, mutta kehotan heitä ymmärtämään, että vastatoimet tulevat olemaan erittäin kivuliaita. Me olemme valmiina kaikkiin eskalaatioihin, myös puolustusministerinä toimiva Netanjahu sanoi vieraillessaan armeijan tukikohdassa Etelä-Israelissa.

Netanjahu varoitti myös Irania ja vannoi Israelin taistelevan Syyriassa olevia iranilaisjoukkoja vastaan. Iran tukee Syyrian sisällissodassa Syyrian hallitusta.

– Iran on päävihollinen, joka on ilmaissut aikeensa tuhota Israelin ydinaseilla ja me aiomme estää sen. Iran luo joukkoja ympärillemme, ja he ovat luoneet rintaman Libanoniin Hizbollahin avulla. Iranilaiset ovat myös luoneet eteläisen linnakkeen Gazaan, jota Hamas ylläpitää.

– Ja nyt he haluavat rakentaa kolmannen linnakkeen Golanin kukkuloiden vastaiselle alueelle, jonne sijoitetaan Iranin asevoimien joukkoja. Me taistelemme kaikkia näitä (ryhmiä) ja Syyriassa olevia iranilaisjoukkoja vastaan.

Israelin puolustusvoimat kertoi tehneensä useita ilmaiskuja sunnuntaina Syyriasta käsin toimivia Iranin joukkoja vastaan. Toimien kerrotaan olleen vastaus Iranin Golanille ampumaan ohjukseen. Israel kertoo ohjuspuolustuksensa torjuneen iranilaisraketin.

Israelin ilmavoimat iski useisiin terroristijärjestö Hamasin kohteisiin Gazan kaistan pohjoisosissa kahden raja-alueella tapahtuneen yhteenoton jälkeen tiistaina.

Israelin puolustusvoimat (IDF) ei tarkentanut, kuka avasi tulen israelilaisjoukkoja vastaan, mutta sanoi pitävänsä Hamasia vastuullisena raja-alueella puhjenneista väkivaltaisuuksista.

– IDF on valmis toimimaan kaikkia Gazasta Israeliin suuntautuvia terroristisia toimia vastaan, armeija totesi.