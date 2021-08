Israel varoittaa CIA:ta: Iranin presidentti erittäin epävakaa ja julma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijoiden mukaan uuden ydinsopimuksen aikaansaaminen voi osoittautua vaikeaksi.

Israelin tiedustelupalvelu Mossad on luovuttanut Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:lle tietoja Iranin tuoreesta presidentistä Ebrahim Raisista, kertoo uutissivusto The Times Of Israel.

Jerusalemissa vieraileva CIA:n johtaja William Burns tapasi tiistai-iltana Mossadin johtajan David Barnean.

Burnsille esiteltiin tietoja, joiden tarkoituksena oli osoittaa Iranin presidentti Ebrahim Raisin olevan henkisesti häiriintynyt, epäluotettava ja kykenemätön neuvottelemaan uudesta ydinsopimuksesta tai pitämään kiinni sitoumuksistaan, uutisoi Channel 12 -media.

Barnean kerrotaan antaneen Burnsille asiakirjan, joka kuvailee Raisia poikkeuksellisen äärimieliseksi, julmaksi, korruptoituneeksi ja epävakaaksi.

– Mossad kuvaili häntä henkilöksi, jolla on mielenterveydellisiä ongelmia, Channel 12 kertoo viittaamatta lähteeseen.

Äärikonservatiivinen Raisi toimi aikaisemmin Iranin oikeuslaitoksen johtajana, ja häntä on syytetty osallistumisesta tuhansien poliittisten toisinajattelijoiden teloituksiin Irakin-Iranin sodan loppupuolella vuonna 1988.

Iran sitoutui vuonna 2015 solmittuun monenkeskiseen ydinsopimukseen ja sai vastineeksi sitoumuksistaan helpotuksia talouspakotteisiin. Yhdysvallat irtautui Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018 entisen presidentti Donald Trumpin kaudella ja määräsi maalle uusia pakotteita.

Yhdysvaltain Presidentti Joe Biden on sanonut USA:n palaavan Iranin ydinsopimukseen, jos Iran jatkaa sopimuksen noudattamista tiukasti. Palaaminen sopimukseen toimisi kuitenkin vain lähtökohtana jatkoneuvotteluille. Yhdysvallat ei siis palaisi sopimukseen sellaisenaan ilman reunaehtoja.

Israel vastustaa sopimusta, ja sen hallinnon virkailijat ovat keskustelleet moneen otteeseen yhdysvaltalaisten kollegoidensa kanssa ydinneuvotteluista.

Iran on huhtikuusta lähtien käynyt Wienissä epäsuoria neuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen jatkamisesta. Neuvottelut ovat viime aikoina olleet kuitenkin pysähdyksissä.