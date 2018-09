Israelin mukaan Syyrian epätarkka ilmatorjunta pudotti venäläiskoneen

Israelin puolustusvoimat (IDF) on valmis yhteistyöhön, jotta Venäjän tiedustelukoneen tuhoutuminen voidaan selvittää perusteellisesti.

Il-20-merivalvonta- ja -tiedustelukone katosi maanantai-iltana noin 35 kilometrin päässä Syyrian rannikosta. Israelin ilmavoimat suoritti samaan aikaan ohjusiskun Latakian alueella.

– Israel tulee jakamaan kaiken tapaukseen liittyvän tiedon Venäjän hallituksen kanssa, jotta asiaan liittyvät faktat saadaan selville tutkimuksen myötä, IDF kirjoittaa Twitterissä.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Israelin lentäjät käyttivät tiedustelukonetta suojana ja asettivat sen Syyrian ilmatorjuntatulen tielle.

– Il-20-koneen tutkajälki on paljon F-16-hävittäjiä suurempi, joten lopulta S-200-ilmatorjuntajärjestelmän ohjus pudotti sen, Venäjän puolustusministeriö totesi.

Venäjä kertoi olevansa valmis vastatoimiin ”Israelin vihamielisten toimien vuoksi”. Tiedustelukoneen 15-henkisen miehistön arvellaan kuolleen koneen tuhoutumisen yhteydessä.

Alustavan tutkimuksen mukaan venäläiskone pudotettiin Syyrian ilmatorjunta-ohjuksilla, joita ammuttiin ”laajasti ja epätarkasti”.

– Kun Syyrian armeija ampui venäläiskoneeseen osuneet ohjukset, olivat omat lentokoneemme jo Israelin ilmatilassa. Pudonnut lentokone ei ollut operaatioalueella Latakiaan tehdyn iskun aikana, IDF toteaa.

IDF:n mukaan Syyrian ilmatorjuntapatterit tulittivat summittaisesti, eivätkä varmistaneet muiden maiden lentokoneiden läsnäoloa alueella.

Israelin ja Venäjän puolustusviranomaisten kerrotaan käyttäneen myös maanantaina tavanomaista viestiyhteyttä, jolla pyritään välttämään mahdolliset konfliktitilanteet maiden ilmavoimien välillä.

An initial inquiry of the incident suggests:

1. Extensive and inaccurate Syrian anti-aircraft (Surface to Air missile) fire caused the Russian plane to be hit and downed.

