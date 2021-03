Israel murskaa koronaa: Näin tartuntakäyrä romahtaa

Koronavirusepidemia on laantunut viime viikkoina vauhdilla Israelissa. Maassa jo yli 60 prosenttia asukkaista on saanut ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta.

Weizmannin tiedeinstituutin tutkija Eran Segal huomauttaa, että elinkeinoelämä on pystytty avaamaan lähes kokonaan.

Viruksen leviämistä kuvaava R-luku on laskenut alimmalle tasolleen eli 0,55:een. Tämä tarkoittaa, että päivittäin vahvistettujen tautitapausten määrä laskee 65 prosenttia viikon aikana.

Segal on jakanut Twitterissä graafin, joka näyttää R-luvun muuttumisen sulkutilan lopettamisen jälkeen. Toisen aallon kohdalla epidemia alkoi jälleen laajentua noin 3,5 viikon päästä yhteiskunnan avaamisesta.

Kolmannen aallon kohdalla ratkaiseva käänne tapahtui samoihin aikoihin, mutta tällä kertaa tarpeeksi suuri rokotekattavuus käänsi tartunnat nopeaan laskuun.

