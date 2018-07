Israel iski voimalla Gazaan

Israel teki lauantaina suurimmat ilmaiskunsa Gazaan vuoden 2014 sodan jälkeen, kertoo BBC. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan iskut olivat vastaus Israeliin ammuttuihin raketteihin.

– Israelin hyökkäysten voimaa nostetaan tarvittaessa, pääministeri kommentoi iskuja videolausunnossaan.

Palestiinan terveysviranomaisten mukaan iskuissa kuoli kaksi ja loukkaantui 12 henkilöä. Gazan puolelta raketteja ammuttiin noin 90, ja niiden seurauksena loukkaantui kolme israelilaista.

Israelin puolustusvoimien twiittien mukaan Israelin iskut osuivat muun muassa Hamasin päämajoihin sekä harjoitusleirille ja ne tuhosivat asevarastoja ja raketinheittimiä. Iskujen kohteista on kuitenkin esitetty eriävää tietoa eri uutislähteissä.

Hamas on tiedottanut, että tulitauosta Israelin kanssa on sovittu. Tämän jälkeen on kuitenkin jo raportoitu uusista hyökkäyksistä.

Israel ei ole vahvistanut tulitaukoa.

Moments ago, IDF fighter jets struck a high-rise building in the Al-Shati refugee camp in northern Gaza. The building was a Hamas training facility. A tunnel was dug under the building & used for underground warfare training. This tunnel is part of a Hamas terror tunnel network pic.twitter.com/M3C53RKMaC

— IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018