Israel iski Hamas-johtajan kotiin

BBC:n mukaan Israelin pommitusten kohteina olivat muun muassa äärijärjestö Hamasin poliittisen siiven johtajan Yahya Sinwarin ja tämän veljen Muhammad Sinwarin kodit. Israelin mukaan Muhammad Sinwar toimii Hamasin logistiikan ja mobilisaation johtajana.

Veljesten kohtalosta ei ole tietoa. Yön iskuissa on kuollut ainakin kaksi palestiinalaista, mutta kymmeniä ihmisiä on kateissa raunioiden alla. BBC:n palestiinalainen Gazan-toimittaja Rushdi Abualouf sanoo Twitterissä, ettei ole aiemmin kokenut mitään vastaavaa.

– Rakennus, jossa asun Gazan länsiosassa, tärisi kuin maanjäristyksessä. Hysterinen kaaos, lapset ja naiset kiljuivat 200 asukkaan talossa, Abualouf tviittasi.

Israelin puolustusvoimat kertoo, että Hamas ampui noin 120 rakettia maan etelä- ja keskiosiin, mutta ihmisuhreja ei tiettävästi ole. Maanantaista jatkuneiden sotatoimien uhreina on Gazassa menehtynyt 141 ihmistä, mukaan lukien 39 lasta ja 22 naista. Hamasin iskuissa Israelin on saanut surmansa 10 ihmistä, mukaan lukien kaksi lasta.

Latest updates: May 16

Israel’s bombardment in #Gaza has entered its seventh consecutive day with air raids in the early hours of Sunday as Israeli PM Netanyahu vows to continue offensive for ‘as long as necessary’.

Follow this thread for the latest https://t.co/F7rwMZJIwK ⤵ pic.twitter.com/zQpXsmG2jX

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 16, 2021