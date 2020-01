Israel Iran-iskusta: USA:lla on oikeus puolustaa itseään

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu puolustaa Yhdysvaltojen Irakin kansainvälisellä lentoasemalla tekemää lennokki-iskua.

Iranin Quds-joukkojen komentaja Qassem Suleimanin surmannut isku on herättänyt laajoja mielenosoituksia eri puolilla Irania. Maan poliittinen johto uhkaa Yhdysvaltoja ”ankaralla kostolla”.

Benjamin Netanjahu keskeytti virkamatkansa Kreikkaan, jossa hänen oli määrä allekirjoittaa uutta kaasuputkea koskeva sopimus. Israel on asettanut suurlähetystönsä ja konsulaattinsa hälytystilaan mahdollisten kostoiskujen vuoksi.

– Kuten Israelillakin, myös Yhdysvalloilla on oikeus puolustaa itseään. Qassem Suleimani on vastuussa Yhdysvaltain kansalaisten ja monien muiden viattomien kuolemista. Hän suunnitteli lisää tällaisia hyökkäyksiä, Netanjahu sanoi medialle lentoasemalla.

Pääministerin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ansaitsee kiitosta ”nopeasta ja voimakkaasta” toiminnasta.

– Israel seisoo Yhdysvaltojen rinnalla oikeudenmukaisessa taistelussa itsepuolustuksen, rauhan ja turvallisuuden puolesta, Benjamin Netanjahu lisäsi.

#BREAKING: Israeli PM Netanyahu on #Soleimani killing: US has the right to defend itself (video: @kann_news) pic.twitter.com/joxmI2UwVu

