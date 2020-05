Israel ilmoitti läpimurrosta vasta-aineen kehittämisessä

Israelin biologinen tutkimusinstituutti IIBR ilmoittaa saaneensa valmiiksi SARS-CoV-2-koronavirusta ehkäisevän vasta-aineen tai ”passiivisen rokotteen”.

Jerusalem Post -lehden mukaan vasta-aine hyökkää koronaviruksen kimppuun ja pysäyttää sen toiminnan elimistössä.

IIBR:n tiloissa vieraillut puolustusministeri Naftali Bennett kuvaili tutkimusryhmän työtä merkittäväksi läpimurroksi Covid-19-sairauden hoidossa.

IIBR ilmoitti huhtikuussa aloittaneensa myös vasta-aineisiin pohjautuvan rokotteen testit hiirillä. Instituutti on kerännyt tutkimuksensa avuksi vasta-aineita koronaviruksesta parantuneiden veriplasmasta.

Laboratoriossa tuotettuja vasta-aineita on kehitetty vauhdilla myös muualla maailmassa. Eurooppalainen tutkijaryhmä kertoi maanantaina 47D11-vasta-aineesta, joka sitoutuu koronaviruksen piikkiproteiiniin ja estää sitä tunkeutumasta ihmissoluihin.

Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan vasta-ainetta voidaan käyttää lähitulevaisuudessa Covid-19:n hoitoon ja ehkäisyyn. Kyseisen vasta-aineen arvellaan estävän mahdollisesti myös muiden koronavirusten toiminnan elimistössä.

Tutkijoiden mukaan keinotekoisten vasta-aineiden tuottaminen on helpompaa kuin niiden kerääminen parantuneiden veriplasmasta. Kyseessä on silti uusi ja kokeellinen hoitomuoto, jonka soveltaminen edellyttää vielä laajempia kliinisiä kokeita.

