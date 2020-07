Israel avasi koulut, sitten alkoi koronaryöppy

Israel on joutunut sulkemaan kymmeniä kouluja koronaryppäiden takia. Asiasta uutisoivan NPR:n mukaan kouluissa on todettu liki 250 koronatapausta sen jälkeen kun ne avattiin kaksi viikkoa sitten. Tartuntoja on todettu työntekijöillä ja oppilailla.

Israelin hallitus ilmoitti keskiviikkona, että kaikki koronakoulut ja -päiväkodit suljetaan. Tähän mennessä ainakin 42 päiväkotia ja koulua on pantu toistaiseksi kiinni ja lähes 7 000 opettajaa ja oppilasta on määrätty kotikaranteeniin.

Israel alkoi avata kouluja toukokuun alussa erityisjärjestelyin. Luokkakokojen rajoituksia purettiin toukokuun puolivälissä. Suurin paikallinen epidemia lähti Gymnasia Rehavia -koulusta Jerusalemissa. Siellä peräti 116 oppilaalla ja 14 opettajalla on todettu tartunta.

Terveysviranomaisten kerrotaan selvittävän parhaillaan, mistä rypäs on saanut alkunsa. Eräs opettaja kertoo NPR:lle ensimmäisen tartunnan saaneen olleen seitsemäsluokkalainen, jonka luokka määrättiin karanteeniin. Seuraavaksi tauti todettiin yhdeksäsluokkalaisella. Sitten koko koulu pantiin kiinni.

Kouluissa todetut tartunnat ja niitä seuranneet sulkupäätökset ovat kylmä suihku viimeisiä koronarajoituksia viime viikolla purkaneelle Israelille.

Harvardin yliopiston kansanterveystutkija, tohtori Eric Feigl-Ding huomauttaa Twitterissä Israelin epidemian kasvavan nyt väestöön suhteutettuna nopeammin kuin Yhdysvalloissa.

8) This is Israel’s epidemic today. It’s growing faster per capita than even the US. pic.twitter.com/rKZvpzkcFT

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 2, 2020