Israel aloitti neljännet rokotukset

Rokotukset aloitettiin hoitokotien asukkaista.

Omikron-virusmuunnoksen leviämisen takia Israelin terveysministeriön pääjohtaja Nachman Ash antoi torstaina 30. joulukuuta hyväksyntänsä neljänsien tehosterokoteannosten antamiselle immuunipuutteisille, joiden kolmannesta annoksesta on kulunut neljä kuukautta, kertoo Times of Israel.

Rokotukset alkoivat perjantaina 31. joulukuuta. Saman päivän aamuna Ash antoi hyväksyntänsä vanhainkotien asukkaiden rokottamiselle.

Uusia koronatapauksia on Israelissa lähes 5000. Vakavien tapausten määrä on 93 ja se luku on pysynyt vakaana. Enemmistö vakavista tapauksista on rokottamattomilla. Perustarttuvuusluku on 1,71.

Lehden mukaan testauspaikoissa on ollut ruuhkaa, kun testattavia on ollut peräti 40 sekunnin välein. Testaukseen pääsemistä on joutunut odottamaan jopa tunteja.

Israelin terveysministeri Nitzan Horowitz sanoo, ettei maa katso sulkutoimien olevan vaihtoehto.

“Olemme valmiina suuriin tartuntalukuihin ja olemme varautuneet kaikkiin mahdollisuuksiin. Tilanne on hallinnassa. Olemme valmistautuneita ja harjoittelleet jo etukäteen, ja Israelin tilanne on paljon parempi kuin muun maailman. Olemme saaneet paljon arvokasta aikaa nopeiden ja tasapainoisten toimien avulla, mutta se ei tarkoita, että me voimme olla omahyväisiä. Me jatkamme eloa koronaviruksen kanssa, sanoi Horowitz lehdistötilaisuudessa.

Israel poisti maskipakon huhtikuussa 2021 ja säilytti sen vain suurissa joukkokokoontumissa. Nyt uusien Ashin hyväksymien sääntöjen mukaan maskia tulee käyttää yli 50 hengen kokoontumissa.

Kuten myös rokottamisen suhteen, Israel on maailman eturintamassa koronalääkkeen käyttöönoton suhteen. Torstaina Israeliin saapui ensimmäinen erä Pfizerin Paxlovid-pillereitä, joilla on todettu testeissä olevan erittäin hyvä teho omikronia vastaan.