Israel aloittaa neljännet rokotukset

Uutta tehosteannosta tarjotaan ensin yli 60-vuotiaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Israelin hallitus kertoo valmistautuvansa koronarokotusten neljänteen kierrokseen asiantuntijoiden suosituksen mukaisesti. Rokotetta tarjotaan ensin yli 60-vuotiaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Taustalla on omikronmuunnoksen nopea leviäminen eri puolilla maailmaa. Israelissa vahvistettiin tiistaina ensimmäinen muunnokseen liittyvä kuolemantapaus.

Jerusalem Post -lehden mukaan maan pandemia-asiantuntijoiden ryhmä päätti neljännen rokotuskierroksen aloittamisesta tiistai-iltana. Pääministeri Naftali Bennettin mukaan uusi tehoste voitaisiin antaa vähintään neljä kuukautta kolmannen annoksen jälkeen.

– Tämä on tärkein tavoitteemme omikronin suhteen: suojaamme vakavalle taudille alttiita aikuisia ja turvaamme terveydenhuollon henkilökuntaa. Ei ole syytä odottaa, terveysministeri Nitzan Horowitz toteaa.

Tähän mennessä vasta 63 prosenttia Israelin väestöstä on ottanut alkuperäisen kahden rokotteen sarjan. Asiaa on selitetty maan ikäjakaumalla, sillä Israelin väestöstä noin kolmasosa on alle 14-vuotiaita.

Koronarokotetta on annettu marraskuusta lähtien kaikille yli 5-vuotiaille. Pääministerin mukaan rokotetta on saatavilla kaikille halukkaille lapsille seuraavien kahden viikon aikana uuden infektioaallon hidastamiseksi. Israel on estänyt matkailijoiden saapumisen muun muassa Yhdysvalloista, Saksasta, Italiasta ja Kanadasta.

