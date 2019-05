Isojen kaupunkien johto HS:ssä: Riski taas jättiuudistuksen kaatumisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sote-palveluiden uudistamisessa evoluutio on revoluutiota nopeampaa, katsovat kaupunkien johtajat.

Kuuden suurimman kaupungin johto vetoaa tulevaan hallitukseen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi kuntapohjalta. Käytännössä kunnat muodostaisivat vapaaehtoisuuteen perustuen vahvempia kokonaisuuksia. ”Nopein tapa uudistaa palveluja on evoluutio, ei revoluutio”, johtajat katsovat Helsingin Sanomien mielipidesivulla maanantaina 20.5 julkaisemassaan yhteiskirjoituksessa.

Johtajien mielestä kuntapohjaisen mallin ”olennainen etu on, että se tuo tuloksia nopeasti”. Palveluiden uudistamistyö on mahdollista aloittaa heti, kun taas jättiuudistusten riskinä on niiden kaatuminen joko poliittisiin tai lainsäädännöllisiin ongelmiin.

Kuntapohjainen eteneminen mahdollistaa ”alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamisen sekä järjestämis- ja tuotantorakenteiden uudistamisen jo hallituskauden aikana”. Keskiössä ovat tällöin ”asiakkaat ja palvelut, ei hallinto”. Kuntia ohjaavaa lainsäädäntöä voidaan samaan aikaan valmistella parlamentaarisesti.

Kirjoituksen ovat allekirjoittaneet Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Tampereen pormestari Lauri Lyly, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.