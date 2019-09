Isoisoisänsä menettänyt edustaja: Stalinin uhrien kohtalot selvitettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n kansanedustaja toivoo hallituksen teettävän selvityksen edelleen hämärän peitossa olevista suomalaiskohtaloista.

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) kehottaa selvittämään viipymättä suomalaisten kohtalot maailmansotien välisessä Neuvostoliitossa.

Diktaattori Josif Stalinin vainojen suomalaisuhrien lähiomaisia elää edelleen vailla tietoa siitä, mitä sukulaisille tapahtui ja milloin.

Eloranta toteaa, että Suomessa on pitkät perinteet tieteellisistä tutkimuksista, joissa on selvitetty esimerkiksi sisällissodan ja toisen maailmansodan uhreja. Hän pitää kyseisen lähihistorian tragedian selvittämistä luontevana jatkona aiemmalle tutkimustyölle.

– Vaikka uhreista on jo tehty joitakin selvityksiä ja tutkimuksia, meiltä kuitenkin puuttuu luotettava, yhtenäinen ja kattava selvitys siitä, mitä suomalaisille tapahtui maailmansotien välillä Neuvostoliitossa. Monen suomalaisen kohtalo on täysin hämärän peitossa. Toivon, että pääministeri [Antti] Rinteen (sd.) hallitus tarttuu asiaan ja teettää selvityksen, Eeva-Johanna Eloranta toteaa tiedotteessa.

Aihe on Elorannalle hyvin henkilökohtainen, sillä hänen isoisänsä isä, SDP:n kansanedustaja Evert Eloranta katosi Stalinin vainoissa 1930-luvun lopulla, eikä hänen kohtaloaan ole pystytty selvittämään.

Evert Eloranta toimi sisällissodan aikana kansanvaltuuskunnan jäsenenä ja pakeni perheineen Pietariin. Hän ei enää palannut Suomeen, mutta oli yhteydessä perheeseensä 1920- ja 30-luvuilla. Viimeinen tieto Evert Elorannasta on vuodelta 1938. Hän on ainoa Neuvostoliittoon paenneista kansanedustajista, jonka kohtalo on edelleen tuntematon.

– Kun viime vuonna vietimme 1918 sisällissodan muistovuotta, tuli tämäkin asia jälleen esille. On arvioitu, että surmattuja suomalaisia on noin 20 000. Monen suomalaisen esivanhempien, isoisien ja isoäitien kohtalo on edelleen selvittämättä. Olemme tämän heille velkaa — sekä kadonneille itselleen että myös heidän sukulaisilleen, Eloranta sanoo.