Viisi vuotta Syyriassa – nyt isoäiti löysi kolme ISIS-lastaan

Australialainen Karen Nettleton matkusti Syyriaan al-Hawlin pakolaisleirille ja löysi viimein kolme elossa olevaa lapsenlastaan, kertoo The Washington Post.

Isisin ulkomaalaistaistelijoiden Lähi-idässä kasvattamien lasten kohtalo on saanut osakseen paljon kansainvälistä huomiota sen jälkeen, kun jihadistien kalifaatti kukistettiin.

Nettleton matkusti Turkkiin kaksi kertaa aikaisemmin yrittäessään jäljittää sukulaisiaan. Kolmannella kerralla tärppäsi. Nettleton piti ajoittain yhteyttä lapsiin eri viestisovelluksilla ja ryhtyi toimiin itse, koska Australian hallitus ei edistänyt asiaa aktiivisesti.

Australialainen Khaled Sharrouf liittyi Isisiin vuonna 2013. Vaimo Tara Nettleton ja heidän viisi lastansa matkustivat Syyriaan hieman myöhemmin. Khaledin ja kahden vanhimman lapsen uskotaan kuolleen vuonna 2017. Taran sanotaan kuolleen vuonna 2016.

Khaled Sharrouf sai paljon huomiota vuonna 2014, kun hän tviittasi kuvan pojastaan, joka piteli käsissään irti leikattua päätä.

Pakolaisleirillä asuvien Zaynab Sharroufin, 17, Hoda Sharroufin, 16, ja Humzeh Sharroufin, 8, uskotaan olevan ainoat eloon jääneet perheenjäsenet. Zaynabilla on lisäksi kaksi pientä lasta.

Karen Nettleton ei ole onnistunut tuomaan sukulaisiaan takaisin Australiaan. Maan hallitus kieltäytyy auttamasta kansalaisiaan, jotka liittyivät Isisiin. Pääministerin on kuitenkin ilmoittanut hallituksen tekevän yhteistyötä avustusryhmien kanssa, jotta Australian kansalaisten lapset saataisiin palautettua.

Nettleton toimii yhdessä kurdien hallinnon ja Australian hallituksen kanssa, jotta saisi lapset kotiin.

After five years, Karen Nettleton holds her grandchildren once more. #4Corners pic.twitter.com/8BlXtTZyDt

— 4corners (@4corners) April 15, 2019