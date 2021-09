Isoäiti järjesti yksinäisen Elokapinan kadulla – oikeus vapautti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenteen katkaisu kuuluu ilmaisunvapauteen, linjaa Britannian oikeuslaitos.

Eläkkeelle jäänyt opettaja katkaisi Britannian Carlislessa liikenteen yhdellä alueen vilkkaimmista kaduista. 58-vuotias Fiona Prior kantoi autojen sekaan tuolin, jolle hän istuutui, ja kiinnitti itseensä kyltin, jossa hän ilmaisi huolensa ilmastonmuutoksesta: ”ilmastokriisin takia olen huolissani lastenlasteni tulevaisuudesta”.

Priorin yksinäinen protesti oli osa Britannian Elokapinan mielenosoitusta, kertoo Daily Mail.

Prior ehti istua kadulla 14 minuuttia. Tuona aikana vihainen sivullinen repi kyltin hänen yltään ja heitti sen pois. Sen jälkeen kaksi poliisia saapui paikalle, siirsi Priorin autoonsa ja vei pois. Tapaus eteni oikeuteen, jossa häntä syytettiin liikenteen tahallisesta katkaisemisesta.

Oikeus kuitenkin vapautti Priorin syytteistä. Oikeus katsoi, ettei hänen tuomitsemisensa olisi kohtuullista, koska hän toteutti hänelle kuuluvaa perusoikeutta ilmaista itseään.

Britannian oikeusistuimissa on käsitelty aiemminkin vastaavia tapauksia, joissa Elokapina on asettunut autotielle osoittamaan mieltään. Korkein oikeus on nyt linjannut, että mielenosoitukset voivat olla laillinen syy katkaista liikenteen kulku, kertoo BBC.

Konservatiivipuoluetta edustava kansanedustaja John Stevenson pitää kehitystä huolestuttavana.

– Ihmisillä pitää olla oikeus osoittaa mieltään, mutta se pitää tehdä laillisella tavalla. Minun mielestäni Priorin toiminta aiheutti vaaraa muille ihmisille, koska hän esti hälytysajoneuvoja kulkemasta, ja lisäksi hän esti ihmisiä hoitamasta omia laillisia asioitaan.

Stevenson katsoo oikeuden linjausten merkitsevän, että aktivistit voivat pilata muiden kansalaisten elämän.

Prior puolustaa mielenosoitustaan sanomalla, että hän haluaa lapsilleen ja kuusivuotiaalle lapsenlapselleen paremman elämän kuin hän itse on saanut. Hänen mielestään Britannian hallitus ei puolusta kansalaisia ”ilmastoromahduksen kauhuilta”.

Suomen Elokapina aloittaa tänään keskiviikkona Helsingissä kymmenen päivää kestävän mielenosoituksen. Järjestö aikoo katkaista liikenteen Mannerheimintiellä.

