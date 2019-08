”Iso venekoko isolla teholla voi olla vaarallinen yhdistelmä”

Kansanedustajan mukaan soutuveneilijältä ja mittavan moottoriveneen kuljettajalta on voitava vaatia erilaisia asioita.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kannattaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksonin (r.) esitystä arvioida isojen ja suuritehoisimpien veneiden kuljettajien taitovaateet.

Suomessa yli 24-metrisen huvialuksen kuljettajalla on oltava kansainvälinen huviveneen kuljettajankirja. Tämä tarkoittaa, että ilman lupakirjaa voi kuljettaa 23,9-metristä alusta, jossa on satojen hevosvoimien koneteho. Sarkomaan mukaan tilanne ei ole tarkoituksenmukainen.

– Iso venekoko isolla teholla on vaarallinen yhdistelmä, jos kuljettajalla ei ole osaamista eikä ymmärrystä vesillä liikkumisesta. Asia on vuosi vuodelta tärkeämpi, kun veneilijöiden määrä on kasvanut ja vesillä on yhä isompia veneitä ja moottoreita, Sarkomaa toteaa tiedotteessaan.

Ruotsissa veneilykortti on pakollinen yli 12-metristen ja tietyn nopeuden ylittävien veneiden kuljettajille. Myös muissa Pohjoismaissa ja Virossa on samantyyppinen käytäntö.

Sari Sarkomaa pitää tärkeänä, että hallitusohjelmassa luvatun liikenneturvallisuusstartegian valmistelussa vesiliikenteen turvallisuustoimet nostetaan vahvasti esille ja tehdään tarvittavat lainsäädäntöesitykset.

– Vesillä liikkuessa tarvitaan ennen kaikkea toisten kunnioittamista. Vapauden vastapari on vastuu. Venekokojen ja konetehojen kasvaessa on osaamisessa oltava enemmän vaateita. Esimerkiksi soutuveneellä liikkujan ja mittavan moottoriveneen kuljettajilta on voitava vaatia erilaisia asioita, Sarkomaa jatkaa ja lisää, ettei pidä pakollista tutkintoa tai veneajokorttia pienveneilijöille tarkoituksenmukaisena.

Sarkomaan mukaan ennaltaehkäisevään vesiturvallisuustyön voimavarat ovat hyvin pieniä.

– Meripelastuseura tekee upeaa vapaaehtoistyötä veneilijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Sen toiminnan suurin rahoitus tulee kannattajajäseniltä jäsenmaksuista. Meripelastusseuran tehtävien määrä on 10 viime vuodessa kaksinkertaistunut. Yhteiskunnan tuen määrää on arvioitava niin, että alukset voidaan pitää valmiudessa ja vesillä, Sarkomaa ehdottaa.