”Iso osa kansallisomaisuudesta on suojaamatta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lakimiehen mukaan aineettomat oikeudet ovat tärkeä osa kilpailukykyä.

Aineeton omaisuus on yrityksille tärkeä kilpailun väline ja myös olennainen Suomen kilpailukyvyn osa, Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä kirjoittaa Talouselämässä julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

– Tätä omaisuutta voidaan kerryttää hankkimalla aineettomia oikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, malleja ja pitämällä huolta tekijänoikeuksista ja liikesalaisuuksista. Niiden avulla voidaan suojata ja puolustaa tehokkaasti suomalaisia innovaatioita sekä tuotteita ja palveluita, Setälä kirjoittaa.

– Jotta tämä toteutuisi, Suomi tarvitsee uuden IPR-strategian. Asiasta on jo päätetty hallitusohjelmassa – nyt on vain käärittävä hihat ja toimittava.

Setälä käyttää esimerkkinä aineettoman omaisuuden turvaamisesta pientä hämäläistä Herkkumaa Oy -yritystä, joka voitti ketsuppijätti Heinzia vastaan käymänsä tavaramerkkijutun Euroopan unionin teollisuusoikeusvirastossa. Jutun voittaessaan Herkkumaa Oy sai suojan Mayochup-tavaramerkille Euroopassa.

Setälän mukaan aineetonta omaisuutta on tärkeää suojata esimerkiksi siksi, että myös se joutuu kyberrikollisuuden ja teollisuusvakoilun kohteeksi.

– Iso osa suomalaista kansallisomaisuutta, joka on aineettomassa muodossa, on vielä suojaamatta. Tämä on kuitenkin tehtävissä rekisteröimällä keskeiset keksinnöt, mallit ja tavaramerkit ja pitämällä asianmukaisesti huolta liikesalaisuuksista ja tekijänoikeuksista. Myös tällä tavalla Suomen kilpailukykyä voidaan parantaa, Setälä kirjoittaa.

Edes joitain aineettomia oikeuksiaan suojanneiden startup-yritykset ovat myös sijoittajien näkökulmasta houkuttelevampia, koska riski on pienempi.

Patentin hankkimalla yritys voi myös saada laillisen monopolin, koska siihen sisältyy lain myöntämä mahdollisuus kieltää kilpailijoita käyttämästä patentoitua kohdetta.