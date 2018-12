Britanniassa tänään lukuisia mielenosoituksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Theresa May saattaa lykätä äänestystä Brexit-erosopimuksesta.

Britannian parlamentin on määrä äänestää Brexit-erosopimuksesta tiistaina. Pääministeri Theresa Mayn hallituksen ministerit ja neuvonantajat ovat kuitenkin vakuuttaneet pääministerin nyt siitä, että äänestyksen siirto ja matka Brysseliin on tarpeellinen, kertoo The Sunday Times.

EU-ero ei voi tulla voimaan ilman brittiparlamentin hyväksyntää. Sopimuksen kaatumista pidetään todennäköisenä, koska sopimusta vastustetaan niin konservatiivien sisällä kuin Pohjois-Irlannin unionistipuolueessakin.

Lontoossa järjestetään tänään kampanjoita ja mielenilmauksia. Liikkeellä ovat ainakin kovan Brexitin kannattajat ja omassa tapahtumassaan uutta kansanäänestystä vaativat aktiivit.

Muun muassa Brexit tarkoittaa exitiä -nimeä kantava mielenosoitus järjestetään tänään Lontoon keskustassa.

– Tarvitsemme tähän mielenosoitukseen niin paljon ihmisiä kuin mahdollista näyttääksemme, että ne 17,4 miljoonaa ihmistä, jotka äänestivät Brexitin puolesta, todella tarkoittivat mitä sanoivat, tapahtuman Facebook-sivuilla kerrotaan.

Mielenosoituksesta luvataan demokraattista ja rauhanomaista.

EUObserver kertoo Ukip-puolueesta eronneen Nigel Faragen varoittaneen, että mielenilmaus muutama päivä ennen ratkaisevaa äänestystä voi poikia väkivaltaa, mikä antaisi Brexitin vastustajille aihetta arvosteluun. Liikkeellä ovat Brexitin kannattajien lisäksi People’s vote -aktiivit, jotka vaativat Brexit-sopimuksesta uutta kansanäänestystä. Viime viikolla kampanja sai kansanäänestyksen taakse yli miljoona allekirjoitusta.

Theresa Mayn ennustetaan tiedottavan Brexit-sopimuksen lykkäämisestä sunnuntain aikana.