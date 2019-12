”Britannia on aina tervetullut takaisin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-komission varapuheenjohtaja kirjoitti rakkauskirjeen saarivaltakunnalle.

Luettuaan kokoelman Euroopalle osoitettuja rakkauskirjeitä Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans päätti julkaista brittilehti Guardianissa rakkauskirjeen Britannialle. Timmermans on aikanaan käynyt brittiläistä koulua Roomassa.

Timmermans kirjoittaa olevansa kuin vanha rakastaja, joka tietää rakkaudenkohteensa niin hyvät kuin huonotkin puolet.

– Tiedän, että osaat olla antelias, mutta myös pihi. Tiedän, että uskot olevasi ainutlatuinen ja erilainen. Ja toki sitä oletkin monella tapaa, mutta kenties vähemmän kuin arvaatkaan. Et koskaan lopeta viittaamasta meihin muihin ”mantereena”. Se auttaa luomaan etäisyyttä, jota mielestäsi tarvitset. Mutta se myös estää sinua näkemästä, että me kaikki tarvitsemme etäisyyttä välillemme. Kaikki Euroopan kansakunnat ovat ainutlaatuisia. Meidän keskinäiset eroavaisuutemme ovat ihailumme, yllätyksellisyytemme, epämukavuutemme, pilkkamme, karikatyyrisyytemme ja myös rakkautemme lähde.

Timmermans korostaa, että keskinäiset eroavaisuudet tekevät Euroopasta parhaimillaan luovan, tuottavan, rauhallisen ja vauraan perheen, mutta huonoimpina aikoina ne kylvävät pelkoa, ylimielisyyttä ja vihaa muita kohtaan, kuten Euroopan historia on osoittanut. Hänen mukaansa EU on kuitenkin ollut paras keino edistämään näitä hyviä puolia ja pitämään huonot puolet aisoissa.

– Olette päättäneet lähteä. Se murtaa sydämeni, mutta kunnioitan päätöstä. Olitte asiasta kahden vaiheilla, niin kuin olette aina olleet EU:n suhteen. Toivon, että olisitte pysyneet siinä asemassa. Se palveli teitä hyvin ja piti meidät kaikki paremmassa kunnossa. Oliko sitä kysymystä niin pakko pakko pakottaa? Ei lainkaan, mutta niin te teitte. Ja surullisinta on, että se vahingoittaa teitä itseänne. Koska teillä on edelleen jäljellä kaksi eri näkemystä vielä senkin jälkeen, kun olette lähteneet. Tämän kaiken aikana te olette aiheuttaneet niin paljon tarpeetonta vahinkoa itsellenne kuin meille kaikille. Ja pelkään, että lisää on luvassa.

Timmermans ilmaisi kuitenkin olevansa toiveikas, että ehkä eurooppalainen perhe yhdistyisi jälleen joskus tulevaisuudessa.

– Ollakseni rehellinen, järkytyin syvästi päätöksestänne lähteä. Kolme vuotta myöhemmin olen vain surullinen, että perheenjäsen päättänyt katkaista siteet. Mutta toisaalta samaan aikaan saan lohtua ajatuksesta, että perhesiteitä ei voi koskaan täysin katkaista. Emme ole menossa minnekään ja te olette aina tervetulleita takaisin.