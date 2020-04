Islannin terveysjohtaja HS:lle: Myös lievät tapaukset testattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Havaitsematta jäävät tautitapaukset voivat kärjistää epidemiaa.

Islannin kansanterveysviranomaisen Landlæknirin terveysjohtaja Alma Möller hämmästelee Suomen ja Ruotsin valitsemaa linjaa koronavirustestauksessa.

Hänen mukaansa hyvin monia tapauksia jää huomaamatta, jos testit rajataan vain sairaalahoitoa tarvitseville.

– Ja ne, jotka teiltä jäävät huomaamatta, menevät tuolla ja levittävät virusta, Alma Möller sanoo Helsingin Sanomille.

Islanti on tehnyt väkilukuun suhteutettuna maailman eniten koronavirustestejä. Väestöltään 15 kertaa suuremmassa Suomessa testejä on tehty noin 21 000 kappaletta ja Islannissa 16 000 kappaletta.

Pohjoismaista testejä on tehty väkilukuun suhteutettuna vähiten Ruotsissa, joka on myös pidättäytynyt mittavista rajoitustoimista epidemian hidastamiseksi. Suomessa testimääriä on pyritty viime viikkoina lisäämään nopeaan tahtiin.

Islanti noudattaa strategiassaan WHO:n ohjetta, jonka mukaan laajamittaista testausta on jatkettava myös epidemian alun jälkeen. Mahdollisia tartuntaketjuja haravoidaan perusteellisesti.

Maassa otetaan tällä viikolla käyttöön myös uusi kännykkäsovellus sairastuneiden sijaintitietojen vertailuun. Tällä hetkellä karanteenissa on yli 9000 ihmistä.

– Meillä on tiimejä, jotka jäljittävät niitä, jotka ovat voineet altistua. Siihen tiimiin kuuluu poliiseja ja terveydenhuollon henkilökuntaa, Möller toteaa.