Islamistit mestaavat lapsia Mosambikissa

Vain 11-vuotiaita lapsia on mestattu Mosambikin Cabo Delgadon maakunnassa.

Pelastakaa Lapset -järjestön tiedotteen mukaan sen edustajat keskustelivat äskettäin kotiseudultaan pakenemaan joutuneiden perheiden kanssa, jotka kertoivat islamisterroristien tekemistä murhista.

Yksi äiti, 28-vuotias Elsa kertoi vanhimmasta lapsestaan, 12-vuotiaasta Filipestä.

”Sinä yönä kyläämme hyökättiin ja talot poltettiin. Olin kotona neljän lapseni kanssa. Yritimme paeta metsään, mutta he ottivat vanhimman poikani ja mestasivat hänet. Emme voineet tehdä mitään, koska meidätkin olisi tapettu.”

29-vuotias Amelia puolestaan kertoo, että hänen neljäs lapsensa oli 11-vuotias, kun aseistetut miehet murhasivat hänet. Hän sanoo sydämensä murtuneen, koska ei voinut sanoa hyvästejä eikä järjestää pojalleen kunnollisia hautajaisia.

Lähes 670 000 ihmistä on pakolaisena Cabo Delgadon konfliktin takia. Ainakin 2 614 ihmistä on kuollut konfliktissa, joista 1 312 on siviilejä. Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan tilanne on vakavasti heikentynyt viimeisten 12 kuukauden aikana kyliin kohdistuvien hyökkäysten lisääntyessä.

Pelastakaa Lapset sanoo olevansa järkyttynyt ja syvästi surullisia raporteista, miten lapsia kohdellaan tässä konfliktissa.

– Jokaisella lapsella on oikeus elämään ja turvallisuuteen, ja lapsia on suojeltava kaikissa olosuhteissa, myös sodassa ja aseellisissa konflikteissa. Lapsille, jotka ovat saattaneet nähdä sisarustensa murhan, kärsimykset voivat kestää vuosia. Monet saattavat kokea ahdistusta ja masennusta tai jopa posttraumaattista stressihäiriötä (PTSD), järjestö toteaa.

– Tämän väkivallan on loputtava, ja pakenemaan joutuneita perheitä on tuettava. Suuri huolenaiheemme on, että pakenemaan joutuneiden lasten ja heidän perheidensä tarpeet Cabo Delgadossa ovat paljon suuremmat kuin käytettävissä olevat resurssit heidän auttamisekseen. Lähes miljoona ihmistä kärsii nälästä konfliktin seurauksena, Pelastakaa lapset -järjestön maajohtaja Mosambikissa Chance Briggs sanoo tiedotteessa.