Islamisti kertoo, missä suhde länsimaihin on mennyt vikaan

Kirjailija Iyad el-Baghdadi sanoo, että länsimaiden ja muslimivaltioiden väliset ongelmat juontuvat kaukaa siirtomaa-ajoista. Islamismi eli islamin oppien tiukka noudattaminen ei hänen mielestään johdu uskonnollisuudesta vaan heikentyneestä identiteetistä.

– Koska olen ollut islamisti itsekin (paljon nuorempana), voin jälkiviisaasti kertoa, että siinä on ennen kaikkea kyse identiteetistä ja vain vähän uskonnollisuudesta. Meistä tuntuu, että länsimaat ovat nöyryyttäneet meitä ja erottaneet meidät siirtomaa-aikoja edeltävistä identiteeteistämme.

Identiteetti tarkoittaa ihmisen käsitystä omasta itsestään. Baghdadi sanoo, että kolonialismi ja modernisuus ovat katkaisseet yhteydet menneeseen, ja islamismi on yritys palauttaa tämä yhteys.

– Kun sanomme, että haluamme tuoda islamin takaisin, haluamme todellisuudessa takaisin kadotetun identiteettimme. Yritämme kopioida asioita menneestä ja etsimme jotain autenttista joka edustaa meitä itseämme.

Islamistit katsovat historiaan ja etsivät hetkiä, jolloin heidän olemassaolollaan vielä oli merkitystä.

– Sivuutamme epämukavat seikat, kuten naisten ja vähemmistöjen oikeudet. Ei historian tarvitse edes olla todellista, kunhan se antaa vastauksia kysymyksiin, Baghdadi toteaa.

Baghdadi on palestiinalainen, joka syntyi Kuwaitissa ja kasvoi Arabiemiirikunnissa. Vuonna 2014 Arabiemiraattien hallinto karkotti hänet maasta lyhyen vankeuden jälkeen. Tarkkaa syytä ei kerrottu, mutta ennen vangitsemistaan Baghdadi oli puolustanut julkisesti egyptiläistä aktivistia. Hän pakeni ensin Malesiaan ja asuu nykyään Norjassa.

Baghdadi sanoo, että muslimivaltioissa valtaa pitävät usein korruptoituneet ryöstäjät, jotka saavat aseita länsimailta.

– Valtiot on muokattu lännen kansallisvaltioiden näköisiksi. Talous on muokattu länsimaisen kapitalismin mukaan. Kaikki tämä ilman länsimaiden menestystä, demokratiaa tai omanarvontuntoa.

