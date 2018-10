Islamin valtaa Suomeen julistanut ISIS-saarnaaja vapautui vankilasta

Vuonna 2016 vankeuteen tuomittu islamistinen vihasaarnaaja Anjem Choudary on Sky Newsin tietojen mukaan päässyt vapauteen Britanniassa. Choudary poistui lontoolaisesta Belmarishin vankilasta perjantai-aamuna.

Choudary tuli tunnetuksi Suomessa vuonna 2013. Hän puhui tuolloin Helsingissä julistaen, että Suomen eduskuntatalon päällä liehuu vielä islamin lippu. Kahta kiellettyä islamistista järjestöä johtanut Choudary on levittänyt sanomaansa videoilla. Verkkouutiset kertoi Choudaryn tuomiosta tässä jutussa.

Choudary kuljetettiin aikaisin perjantaiaamuna lontoolaisvankilasta poliisisaattueessa. Hän ei Sky Newsin tietojen mukaan pääse kotiin vaan hänet kuljetettiin turvatakuuhostelliin.

51-vuotias Choudary sai viiden ja puolen vuoden vankeustuomion vuonna 2016 kiihdyttämisestä ja tuen kutsumisesta terroristiryhmä ISIS:n riveihin. Hän istui tuomiostaan puolet.

Loput tuomioajastaan hän on tiukan valvonnan alaisena. Valvontaan osallistuu muun muassa poliisi ja M15.

Sky sources: Islamist preacher Anjem Choudary has been released from Belmarsh Prison in south-east London after serving half of his five-and-a-half year sentence for encouraging support for so-called Islamic State

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) October 19, 2018