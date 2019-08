Iskut ISIS:tä vastaan kiihtyvät, 36 piilopaikkaa tuhottiin

Irakin asevoimien operaatio Isisin hävittämiseksi jatkuu.

Irakin asevoimat ja puolisotilaalliset shiiajoukot tuhosivat Isisin 12 tunnelia ja 24 luolaa Diyalan maakunnassa. Jihadistit käyttivät tunneleita ja luolia piilopaikkoina, kertoo kurdien uutissivusto Rudaw.

Kyseessä oli Irakin asevoimien Isisin vastaisen operaation kolmas vaihe, joka alkoi Diyalan ja Niniven maakunnissa 5. elokuuta ja päättyi viime perjantaina. Operaation tarkoituksena on hävittää Isis tukijoineen Irakista.

Irakilaisjoukot puhdistivat 25 kylää Diyalassa ja pidättivät 18 jihadistia. Neljä jihadistia surmattiin. Joukot takavarikoivat lisäksi 42 räjähdettä.

Operaation neljännen vaiheen on tarkoitus alkaa pian.

– Operaatio Isistä ja jihadistien nukkuvia soluja vastaan jatkuu eri puolilla Irakia, kertoo Irakin turvallisuusjoukkojen tiedottaja, prikaatikenraali Yahya Rasoul.

Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisuudessa toimivan valvontakomission mukaan ISIS on alkanut vahvistua uudelleen Syyriassa. ISISin vahvistuminen on alkanut sen jälkeen, kun Yhdysvallat on vetänyt joukkojaan alueelta. ISIS on vahvistanut suorituskykyään myös Irakissa.

Tuoreen Raportin mukaan ISIS on onnistunut kokoamaan joukkojaan uudelleen ja ylläpitämään operaatioitaan Syyriassa ja Irakissa, koska USA:n tukemat paikalliset joukot eivät ole kyenneet pitkäaikaisiin operaatioihin useissa kohteissa.

Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen liittouman arvion mukaan ISISillä on Syyriassa ja Irakissa 14 000–18 000 jäsentä. Arviolta noin 3 000 on ulkomaiden kansalaisia.

ISIS on menettänyt alueensa ja tukikohtansa ja luhistunut lähes kokonaan. Järjestö ei kuitenkaan ole täysin tuhottu, ja se jatkaa yhä toimintaansa hajallaan ilman yhteistä tukikohtaa. Jihadistit vaikuttavat yhä pienillä aavikko- ja vuoristoalueilla Irakin ja Syyrian syrjäisissä kolkissa ja kykenevät terroritekoihin.