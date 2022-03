Isku lennokeilla pysäytti useita Venäjän saattueita

Ukrainan asevoimat on kertonut tuhonneensa kymmeniä Venäjän sotilasajoneuvoja Turkista hankituilla Bayraktar TB2-lennokeilla.

Sotilaslennokkeja on tiettävästi toimitettu maahan lisää helmikuun 24. päivänä alkaneen hyökkäyksen jälkeen. Ukrainalla on käytössään mahdollisesti kymmeniä TB2:ia, vaikka osa niistä on vaurioitunut tai tuhoutunut Venäjän ilmapommituksessa ja ohjushyökkäyksissä.

Ukrainan asevoimat ilmoitti tiistaina tuhonneensa Bayraktar-lennokeilla neljä suurta ajoneuvosaattuetta Sumyn alueella. Aluehallinnon johtaja Dmytro Zhyvytskyi julkaisi videon palaneista ajoneuvoista Telegram-tilillään.

– Sodan maaperällemme tuoneille on tiedossa vain kuolemaa, Zhyvytskyi totesi.

Hänen mukaansa lennokit lähetettiin yöllä puolustajien avuksi. Bayraktarit voivat pysyä ilmassa jopa vuorokauden ajan ja iskeä kohteeseensa laser-ohjatuilla pommeilla.

Dmytro Zhyvytskyin mukaan tuhotut ajoneuvot olivat matkalla kohti saarrettua Sumyn kaupunkia.

#Ukraine: The 128th Separate Mountain Assault Brigade of the Ukrainian Army claimed to coordinate with TB-2 drones to hit 3 T-80U tanks firing on their positions, with one seen destroyed; they claim using a drone fired munition from 2km away.

(Picture here is not from TB-2) pic.twitter.com/GIPvnj8RfR

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 8, 2022