Iskikö Iran ohjuksella israelilaiseen rahtialukseen?

Israelilaisen Hyperion Ray -rahtialuksen kerrottiin joutuneen tiistaina hyökkäyksen kohteeksi Omaninlahdella.

Times of Israel -lehden mukaan ohjus tai lennokki olisi aiheuttanut Kuwaitiin matkalla olleelle alukselle vähäisiä vaurioita. Välikohtauksesta on epäilty Irania, sillä alueen jännitteet ovat kasvaneet viime viikkojen aikana.

Israelin tiedustelupalvelu Mossadin on epäilty sabotoineen Iranin ydinlaitosta Natanzissa häiritäkseen uraanin rikastamiseen tähtäävää hanketta. Iranin vallankumouskaartin salaiseksi emoalukseksi väitetty rahtilaiva M/V Saviz joutui lisäksi hyökkäyksen kohteeksi aiemmin huhtikuussa.

Analyytikot ovat nostaneet esiin Belgian laivaston fregatti Leopold I:n viimeaikaiset liikkeet Hyperion Ray -rahtilaivan ympärillä. Alun on operoinut osana eurooppalaista EMASOH-tehtävää, jonka tavoitteena on turvata kaupallisten alusten turvallisuus strategisesti tärkeällä merialueella.

Leopold I:n reitti viittaa siihen, että Hyperion Rayn olisi ainakin epäilty joutuneen mahdollisen hyökkäyksen kohteeksi. Drive-sivuston mukaan mikään taho ei ole toistaiseksi ottanut vastuuta välikohtauksesta.

Belgian frigate BNS Leopold I is patrolling in the Gulf of Oman, in an area where the Israeli-owned vehicles carrier Hyperion Ray was attacked. The exact current position of that ship is unknown. Leopold I is an asset of a European naval mission near the Strait of Hormuz, EMASOH. pic.twitter.com/O7Pg9iXkBU

— Hans de Vreij (@hdevreij) April 13, 2021