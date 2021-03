ISIS:tä pommitettiin useita päiviä, luolasto tuhottiin

Britannian ilmavoimat RAF on tehnyt useita ilmaiskuja terroristijärjestö Isistä vastaan Pohjois-Irakissa, selviää Britannian puolustusministeriön raportista.

RAF on osa kansainvälistä koalitiota, joka tukee Irakin turvallisuusjoukkoja Isisin vastaisessa toiminnassa. Näin Isistä estetään saamasta uudelleen jalansijaa Irakissa.

Irakin turvallisuusjoukot löysivät ja tunnistivat hiljattain useita Isis-jihadistien asuttamia luolastoja Erbilin kaupungin lounaispuolella sijaitsevalla vuoristoalueella.

RAF:n Typhoon-hävittäjät tuhosivat luolat käyttäen ohjuksia ja täsmäpommeja.

Ilmaiskut tehtiin viime viikolla keskiviikon ja sunnuntain välisenä aikana.

Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma tekee edelleen ilmaiskuja Isisin kohteisiin Irakissa ja Syyriassa.

Liittouma jatkaa yhteistyötä alueellisten liittolaistensa kanssa varmistaakseen Isisin lopullisen tappion.

Isis on edelleen uhka, vaikka se on menettänyt alueensa ja sen johto sekä ideologia ovat selvästi heikentyneet.

The RAF has conducted multiple air strikes against Daesh targets in northern Iraq.

Any attempt by Daesh to re-establish a footing from which they could threaten the UK or its allies will be met with swift and decisive action.

Read more 👇https://t.co/vpS8zsaizw

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 15, 2021