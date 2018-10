Ohjusisku kohdistettiin jälleen ISIS:n ykkösjohtajaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Abu Bakr al-Baghdadin myöhästyminen kokouksesta koitui hänen pelastuksekseen.

ISIS-terroristijärjestön johtaja Abu Bakr al-Baghdadin kerrotaan pelastuneen jälleen täpärästi kuolemalta. Asiasta uutisoi Daily Star.

Jihadistijohtajan oli tarkoitus osallistua ISIS:n sotaneuvoston kokoukseen Syyriassa. Hänen kerrotaan myöhästyneen ja saapuneen paikalle vain hetki sen jälkeen, kun Iranin armeija oli tehnyt tuhoisan ohjusiskun kokouspaikalle.

Iskussa menehtyi terroristijärjestön kakkosjohtaja Ali al-Mashadani sekä muita korkean tason johtajia. Väistämätön kuolema olisi ollut myös al-Baghdadin kohtalo, jos hän olisi saapunut ajoissa kokoukseen.

Al-Baghdadin on yksi maailman etsityimmistä miehistä. Yhdysvallat on luvannut irakilaislähtöisestä terroristijohtajasta 19 miljoonan dollarin palkkion. Hänen väitetystä kuolemastaan tai haavoittumisestaan on uutisoitu vuosien saatossa useita kertoja.