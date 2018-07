Havainto ISIS:n mystisestä johtajasta: Pakeni ilmaiskuja rajan yli

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Abu Bakr al-Baghdadin kerrotaan paenneen Syyriasta Irakiin

Terroristijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi on palannut Irakiin, kertoo Iraqi Newsin haastattelema Irakin tiedustelupalvelun lähde.

Nimettömänä esiintyvän lähteen mukaan al-Baghdadi piileskelee todennäköisesti Länsi-Irakin aavikolla, mutta hänen tarkasta olinpaikastaan ei ole varmuutta.

Terroristijohtajan kerrotaan liikkuneen monta kertaan rajan yli Irakin ja Syyrian välillä.

– Al-Baghdadi muutti Syyriaan ennen kuin Irakin hallituksen joukot ajoivat Isisin pois asemistaan Pohjois-Irakissa. Hän asettui Syyrian Raqqaan ja muutti sen jälkeen Länsi-Irakissa sijaitsevaan Qaimin kaupunkiin, lähde kertoo.

– Al-Baghdadi muutti sen jälkeen jälleen Syyriaan ennen kuin Qaim vapautettiin. Sen jälkeen hän palasi takaisin Länsi-Irakiin, kun Isis oli menettänyt suurimman osan hallussaan pitämistään kaupungeista Syyriassa.

Lähteen mukaan al-Baghdadi ei pysty enää liikkumaan yhtä vapaasti maiden välillä kuin aikaisemmin.

– Irakin ja Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen liittouman hävittäjäkoneet ovat yrittäneet surmata hänet ilmaiskuilla monesti, mutta hänen olinpaikkaansa ei ole pystytty paikantamaan tarkasti.

Al-Baghdadin on kerrottu myös piileskelevän Afrikassa. Al-Baghdadin kuolemasta on liikkunut huhuja useita kertoja. Jihadistien johtoporras on eliminoitu suurelta osin ilmaiskuissa ja muissa taisteluissa.