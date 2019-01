ISIS:n synkkä orjahinnasto julki: Pikkutytön hinta 500 dollaria

Tietoja ja asiakirjoja ISIS-jihadistijärjestöstä verkossa julkaiseva Lähi-idän konfliktien asiantuntija Aymenn Jawad Al-Tamimi on ladannut verkkosivuilleen uusia ISIS:n papereita.

Tämän linkin takaa löytyvän aineiston joukossa on muun muassa asiakirjoja, jotka kertovat yksityiskohtia jihadistien harjoittamasta orjakaupasta.

Eräässä asiakirjassa annetaan esimerkiksi määräys siitä, että tyttöjä saa myydä orjiksi vain islamilaisen tuomioistuimen kautta. Paperiin on kirjattu myös ISIS-johdon sanelemat hinnat ikäryhmittäin. 1-5-vuotiaasta tytöstä tulee maksaa 500 dollaria, 6-10-vuotiaasta 1 000 dollaria ja 11-12-vuotiaasta 1 500 dollaria.

Toiseen paperiin on kirjattu Irakin Tal Afarin alueen ISIS:n oikeushallinnon ”sotasaaliista” vastaavalle taholle orjiakaupasta tilittämiä varoja. Paperiin on kirjattu muun muassa 500 dollarin hintaan myyty tyttölapsi. Kolmesta mainitusta orjasta maksettiin yhteensä 1 300 dollaria. He olivat kaikki naisia tai tyttöjä.

ISIS:n tiedetään käyneen laajamittaista orjakauppaa valloittamillaan alueilla. Muun muassa jesidivähemmistöön kuuluvia naisia on pakotettu seksiorjuuteen ja raiskattu systemaattisesti. ISIS:n orjuudesta vuonna 2014 paennut Irakin jesidi Nadia Murad sai ihmiskauppaa vastustavasta aktivismistaan Nobelin rauhanpalkinnon marraskuussa.

New in Islamic State documents: sums of money sent by the judiciary of Wilayat al-Jazeera (Tel Afar area etc.) to the war spoils department for purchase of sabaya (female slaves), including a child sold as a slave for $500. In total $1300 for 3 sabaya https://t.co/n1Lpt6W7Tl

— Aymenn J Al-Tamimi (@ajaltamimi) January 3, 2019