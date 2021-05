ISIS:n nukkuvia soluja vastaan aloitettiin suuri hyökkäys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilasoperaation tarkoituksena on rajoittaa aseiden ja taistelijoiden salakuljetusta.

Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen liittouman tukemat kurdien SDF-joukot (Syyrian demokraattiset voimat) aloittivat sunnuntaina operaation Isis-jihadisteja vastaan Syyrian ja Irakin välisellä raja-alueella, kertoo kurdien uutissivusto rudaw.net.

SDF:n mukaan tarkoituksena on iskeä Isisin nukkuvia soluja vastaan Syyriassa Deir ez-Zorin maakunnan pohjoisosissa.

– Operaation kohteena on Isisin jäsenten käyttämät luolastot ja asevarastot Irakin-vastaisella raja-alueella, tiedotteessa todetaan.

Operaatio kestää neljä päivää. Tarkoituksena on rajoittaa aseiden ja taistelijoiden salakuljetusta rajaseudun läpi.

Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma tekee edelleen ilmaiskuja Isisin kohteisiin Irakissa ja Syyriassa. Liittouma jatkaa yhteistyötä alueellisten liittolaistensa kanssa varmistaakseen Isisin lopullisen tappion.

Isis on edelleen uhka, vaikka se on menettänyt alueensa ja sen johto sekä ideologia ovat selvästi heikentyneet. Isisillä arvioidaan olevan jopa 10 000 aktiivista taistelijaa Irakissa ja Syyriassa. Terroristijärjestö on jatkanut hyökkäysten tekemistä.