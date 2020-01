ISIS:n mufti kiinni, ei mahtunut poliisiautoon

Irakin poliisiviranomaiset kertovat suorittaneensa alkuvuoden suurimman ISIS-pidätyksen maan pohjoisosissa sijaitsevassa Mosulissa.

Erikoisjoukot löysivät ”ISIS:n muftiksi” kutsutun Shifa al-Niman piilopaikastaan. Uskonoppinut oli levittänyt moskeijoissa ääri-islamistista ideologiaa ja yllyttänyt väkivaltaan Irakin turvallisuusjoukkoja vastaan.

– Häntä pidetään merkittävänä ISIS-johtajana. Hän oli vastuussa fatwoista, jotka johtivat muiden uskonoppineiden murhiin, Irakin poliisi toteaa Jerusalem Post -lehden mukaan.

Shifa al-Nima oli myös kehottanut räjäyttämään Mosulin kulttuurihistoriallisia kohteita. Hänet pidätettiin Mansurin kaupunginosasta Mosulin länsiosista.

Poliisioperaatiosta julkaistujen kuvien perusteella suurikokoinen ”mufti” jouduttiin kuljettamaan pois piilopaikastaan poliisiauton lavalla.

Latest photos for #ISIS Mufti. He was the strongest supporter of demolishing Mosul heritage. He used to give the Friday Sermon in my neighborhood. He cheered up in the very Friday after the blowing of Prophet Jonah Mosque in the early days of their invasion.

