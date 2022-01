ISIS:n massapako oli täpärällä – hyökkäys pommiautolla vankilaan

Kurdien SDF-joukot (Syyrian demokraattiset voimat) ottivat kiinni 89 Isis-jihadistia, jotka yrittivät paeta vankilasta Hasakan kaupungissa Koillis-Syyriassa, kertoo uutissivusto Kurdistan 24.

Isisin alueella toimiva solu hyökkäsi myöhään torstaina räjähteillä lastatulla autolla Hasakanin pidätyskeskukseen, johon on siirretty Isis-terroristeiksi epäiltyjä henkilöitä.

Vangit yrittävät paeta räjähdyksen jälkeen.

– Joukkomme estivät Daeshin (Isis) jäsenten joukkopakoyrityksen vankilasta ja vangitsivat 89 ihmistä vankilan läheisyydestä, SDF kertoo tiedotteessa.

– Yhteenotot vankilan läheisyydessä jatkuvat edelleen.

Kuuden vangin kerrotaan päässeen karkuun. SDF:n joukot etsivät parhaillaan karkureita.

SDF:n hallussa on yli 14 000 epäiltyä Isis-taistelijaa, mukaan lukien 2 000 ulkomaalaista. Toistaiseksi useimmat Euroopan maat ovat kieltäytyneet ottamasta takaisin kansalaisiaan.

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tannerin mukaan tilanne Koillis-Syyriassa ei ole kestävällä tasolla.

– Tämä on tähän mennessä vakavin ISIS-jäsenten pakoyritys Koillis-Syyriassa. Se korostaa tilanteen pitkän aikavälin kestämättömyyttä, Tanner tviittaa.

Tanner on Syyrian kotiutusten lisäksi johtanut esimerkiksi Suomen evakuointeja Afganistanissa Kabulin lentokentällä.

This is the most serious prison break attempt of ISIS affiliates in North East #Syria to date. Underlines the long-term unsustainability of the situation. https://t.co/LcAZqZXU4A

— Jussi Tanner (@JussiTanner) January 21, 2022