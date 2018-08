ISIS:n luomaa valtatyhjiötä paikataan tuhansilla poliiseilla

Yhdysvaltain johtama liittouma kouluttaa parhaillaan suuria määrän turvallisuusjoukkoja ISIS-järjestöltä vallatuilla alueilla Syyrian pohjois- ja itäosissa.

Sotilaalliset operaatiot äärijärjestöä vastaan ovat lopuillaan, joten huomio on siirtymässä alueen poliittisen vakauden turvaamiseen.

– Yritämme tarjota näille alueille turvallisuutta, jotta jälleenrakennus voi alkaa tai jatkua, liittouman tiedottaja, eversti Sean Ryan sanoo Jerusalem Post -lehdelle.

Tällä hetkellä jihadisteilta vapautettuja alueita turvaa pääasiassa kurdi- ja arabitaistelijoista koostuva Syyrian demokraattiset voimat (SDF) -ryhmittymä. Uudelleenrakennus vaatii teiden, sähkölinjojen ja vesihuollon kaltaisten peruspalveluiden korjaamista.

– ISIS raunioitti kaksi eri valtiota. Työtä on paljon, koska tuhot olivat niin suuria, Ryan toteaa.

Tähän mennessä noin 17 000 SDF:n taistelijaa on koulutettu länsimaiden avustuksella. ISIS:n ”kalifaatin” entiseen pääkaupunkiin Raqqaan on luotu erillinen, 5000 henkilöstä koostuva turvallisuus- ja poliisiosasto. Myös ISIS:n jättämien räjähteiden ja miinojen purkaminen vaatii valtavan työn.

Koalition joukot ovat jatkaneet tällä viikolla iskuja ISIS:n viimeisiä rippeitä vastaan. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan kymmenissä ilmaiskuissa on tuhottu muun muassa ISIS:n ajoneuvoja ja räjähdetehtaita.

Syyrian sisällisodan luoma tilanne tekee pitkäjänteisen suunnittelun edelleen haastavaksi.

– Alueella on niin monta toimijaa. Venäjä, Iran ja Turkki ja Jordania ovat mukana pelissä. Meillä ei ole suurta läsnäoloa Syyriassa, mutta olemme vakauttaneet aluetta ja kouluttaneet joukkoja. Toivottavasti poliittinen tilanne selkeytyy, kun sotilasoperaatiot loppuvat, Ryan sanoo.

Raqqah, #Syria sustained massive damage in the fight 2 liberate it from #ISIS. These are 2 before and after images taken in Oct. 4, 2017 and July 31, 2018 showing the incredible progress being made 2 restore the city and return a sense of #normalcy 2 its people. #LifeAfterDaesh pic.twitter.com/MZjeq44WTe

— Special Ops Joint Task Force-OIR (Iraq/Syria) (@SOJTFOIR) August 6, 2018